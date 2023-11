Lia Levi, giornalismo e narrativa. La forza di educazione e valori

Oggi alle 17.45 nella sala conferenze del’Istituto di Storia Contemporanea (vicolo Santo Spirito 11), Lia Levi dialogherà con Anna Ansaloni Ravenna e Antonella Piperno sul tema ‘Giornalismo o letteratura’. L’evento è organizzato da Isco in collaborazione con il Meis e con il patrocinio del Comune. "In un periodo così complesso e doloroso – spiegano gli organizzatori –, crediamo che la cultura, l’educazione, i valori condivisi e l’arte possano darci la forza per guardare con speranza al futuro". Scrittrice, sceneggiatrice, giornalista, nata a Pisa (1931) da famiglia piemontese di origine ebraica, Lia Levi è una delle poche superstiti di una delle colpe più atroci del genere umano. Si riuscì a salvare dalla deportazione nazista rifugiandosi con le sorelle e la mamma nel collegio romano delle Suore di San Giuseppe di Chambéry. Ha dedicato la sua vita a parlare di ciò che ha vissuto in diversi romanzi sia per adulti che per ragazzi. Nel 1994 ha raccontato la sua storia nel libro ‘Una bambina e basta’ (edizione eo) diventato in poco tempo un vero e proprio best seller. ‘Tutti i giorni di tua vita’, ‘L’amore mio non può’ e ‘La sposa gentile’ sono alcuni dei suoi romanzi più celebri. Tra i numerosi riconoscimenti, ha vinto il Premio Strega Giovani nel 2018. Nel 1967 ha fondato e diretto il mensile di cultura ed informazione ebraica, Shalom. Anna Maria Ansaloni Ravenna è docente di letteratura Upter e responsabile Fai scuola di Roma. Antonella Piperno è giornalista autrice e opinionista Tv.