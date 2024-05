Libera biblioteca del Cocomero, i bambini portano i primi libri

Nel Parco del Cocomero di via Golena, a Cocomaro di Focomorto, ieri pomeriggio si è svolta l’inaugurazione della ‘Libera biblioteca del Cocomero’.

Si tratta di una casetta per il book crossing (lo scambio dei libri) che i bambini, le bambine e gli insegnanti della scuola ‘Bruno Ciari’ di Cocomaro di Cona hanno proposto di installare nel parco, già intitolato da loro due anni fa. Assieme alle bambine, bambini e insegnanti della scuola hanno preso parte alla breve cerimonia Dorota Kusiak, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune, la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” Magda Iazzetta e Pierino Boscarello, l’artigiano che ha realizzato la casetta. Un bambino, in rappresentanza di ogni classe, ha presentato i vantaggi dello scambio dei libri e della lettura. Ogni classe ha inoltre donato i primi libri, diverse copie de “La Gazzetta del Cocomero” e altre pubblicazioni della scuola con storie inventate dai bambini e dalle bambine. "Lo scopo di avere dei libri a disposizione in un parco – sono le parole dei bambini – è quello di far capire che è bello leggere dappertutto perché si possono provare nuove emozioni e si possono imparare nuove parole. Leggere ti fa sentire libero, apre le porte all’immaginazione, fa vivere le emozioni che hanno vissuto gli altri. I libri sono un bene prezioso per la fantasia perché sono una chiave magica che apre le porte che ci separano da un mondo in cui tutto è possibile: l’immaginazione. Anche chi non ha i soldi per comprarli, li può prendere nel Parco del Cocomero o li può scambiare con altri oppure li può donare". La casetta per il book crossing, inaugurata ieri, è stata realizzata, su modello proposto dalla scuola, da Pierino Boscarello, un appassionato costruttore di giocattoli in legno e di attrezzi agricoli in miniatura. I costi per la costruzione sono stati sostenuti dall’associazione ‘I Bambini del Cocomero’, grazie al ricavato dalla vendita dei calendari disegnati dai bambini e dagli abbonamenti al giornalino trentennale ‘La Gazzetta del Cocomero’.