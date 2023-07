Libera Caccia bacchetta Zamboni "Critica problemi che non conosce"

COMACCHIO

L’Associazione Libera Caccia - Sezione Sette Lidi replica alla consigliera regionale Silvia Zamboni (foto). La rappresentante di Europa Verde, nei giorni scorsi, aveva manifestato scetticismo rispetto alla convenzione tra il Parco del Delta del Po e l’Associazione Libera Caccia, finalizzata ad una collaborazione nella gestione delle manovre idrauliche all’interno delle Valli di Comacchio. L’intervento della consigliera, secondo l’Associazione "rivela una volta di più la lontananza di una certa politica dalle problematiche del territorio".

"Se vivesse le dinamiche contingenti del nostro territorio – prosegue – non avrebbe appreso dagli articoli apparsi sui giornali della carenza di personale dell’Ente di Gestione, ma avrebbe saputo che è un problema datato, iniziato da quanto il Parco non ha più sostituito i vallanti che andavano in pensione. Sarebbe informata che la richiesta di collaborazione non è stata fatta dal Parco alla Libera Caccia, ma il contrario. L’Associazione stava monitorando il disastro causato in valle dal tragico maltempo di maggio e si è preoccupata tempestivamente di offrire il proprio contributo".

Da Libera Caccia viene anche chiarito quello che sarà il compito specifico dei rappresentanti dell’associazione, cui "non è stata data la gestione delle chiaviche, che rimane alla direzione del parco, ma solo la manovalanza per eseguire le operazioni necessarie". L’Associazione, infine, invita Zamboni "e tutti coloro che improvvisamente stanno scoprendo le difficoltà in cui versa il Parco e la valle a venire a farci visita".