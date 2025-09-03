Libera la volpe trovata nel teatro di Ferrara: “È tornata nelle sue campagne”

Ferrara, 3 settembre 2025 – Si chiama Amir Sharifpour, 50 anni, viene dalla Persia. Abita a Ferrara da anni, dove vive con Sima Shafti, compagna di vita e ‘arte’. Insieme hanno creato una bottega, con quadri, cipressi di ogni forma, barche e alberi. Le loro opere, lei pittrice, lui scultore. Amir, che lavora al teatro comunale, è stato il primo a vedere quella macchia rossa che sfrecciava, la volpe entrata a teatro, in pieno centro. È stato lui insieme alle maestranze a metterla in una scatola, fino all’arrivo di Alessandro Pozzati, del Cras di Codigoro il centro per il recupero della fauna selvatica. Pozzati l’ha fatta entrare in un trasportino per i cani, l’ha fatta visitare (‘era in piena forma’, dice) e l’ha poi liberata. “È tornata nelle sue campagne”, annuncia.

Amir Sharifpour, scultore, ama la montagna. Qualche giorno fa era a duemila metri a fotografare gli stambecchi. L’altro giorno gli animali sono andati a lui. Racconta: “Erano le 12, ero nel cortile del teatro, quando ho visto passare una ‘macchia’ rossa. Ho pensato ad un gatto, ma mi sono subito accorto che era più lungo. Era una bella volpe, sono rimasto senza parole. La mia prima preoccupazione è stata quella di impedire che finisse sulla strada, c’è il traffico, sarebbe stato un problema. Per fortuna era aperta la porta del teatro, l’ambiente dove si trovano gli artisti. E lei si è infilata in quello spazio. Insieme ai colleghi poi abbiamo spento la luce e siamo riusciti a farla entrare nella scatola di cartone”. A quel punto hanno lanciato sos per soccorrere la volpe. “Abbiamo parlato con Alessandro Pozzati, ci ha detto che sarebbe arrivato lui. La volpe ha atteso nella sua scatola dalle 12 alle 14”.

Pozzati, responsabile Cras Codigoro Ferrara due, è riuscito a far entrare la volpe in un trasportino. Poi l’ha portata al centro dove è stata visitata. “Stava benissimo, così dopo un controllo l’abbiamo messa in libertà. La volpe del teatro è tornata nelle sue campagne. Difficile capire come sia arrivata fino in centro a Ferrara. Un mistero”. Le ipotesi, con qualche camion che ha fatto sosta all’Abbado o perché in cerca di cibo. “È sbagliato lasciare resti di cibo vicino ai cassonetti, così si attirano gli animali”. Forse la volpe, un colpo di scena, è arrivata dalla boscaglia che comincia alla fine di Corso Ercole I d'Este, ha fatto una pausa a parco Massari e nel silenzio della notte ha percorso il tratto che la separava dal teatro. Dove poi si è addormentata. Ma sono solo ipotesi.