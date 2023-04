Liberazione di Anita, ecco tutte le iniziative in paese

Come ogni anno durante il mese di aprile il Comune organizza numerosi eventi in ricordo dei tanti che hanno sofferto e dato la vita per gli ideali di indipendenza e libertà, per tenere viva la memoria di uno dei periodi più drammatici della nostra storia e per trasmettere alle nuove generazioni i valori della Resistenza, che consentirono la liberazione del nostro Paese dall’oppressione nazifascista. Le celebrazioni prenderanno il via il 7 aprile, giorno della liberazione di Anita, dove alle 8.30 il corteo partirà da piazza Caduti per la Libertà per visitare e deporre fiori e corone sui luoghi della memoria: Madonna del Bosco, Via Rotta Martinella, Passo di S. Alberto e Oasi di Boscoforte, per concludere nuovamente in piazza Caduti per la Libertà. A far rivivere gli avvenimenti accaduti in quei luoghi saranno le storie raccontate Da Vander Penazzi. Il venerdì successivo, 14 aprile, si commemoreranno i cippi di Filo (Bastia, Mazzanti, Civili trucidati e monumento ai Caduti), mentre sabato 15 quelli di San Biagio (statale 16 e cimitero). Nella giornata istituzionale della Liberazione, prevista per il 25 aprile, si formeranno due distinti cortei: il primo partirà da Argenta per deporre le corone commemorative al monumento di Piazza Giovanni XXIII (a cura dei Bersaglieri), all’Argenta Gap War Cemetery e al cippo Alberoni. Proseguirà poi per Campotto per rendere omaggio al monumento ai caduti e al cippo del partigiano Lanconelli. Longastrino sarà la tappa successiva, al parco delle Rimembranze, e si concluderà ad Argenta per deporre le corone al cimitero cittadino, al monumento ai Caduti di via Aldo Moro, al monumento posto a lato del municipio.