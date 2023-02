Liberi dalle mafie, torna la rassegna

Al via le attività dell’ormai storico progetto “Liberi dalle mafie Comacchio”, promosso dal Comune, che per il 2023 si concentrerà su un nuovo tema di attualità: l’abuso dei social nella vita quotidiana. A questo proposito sono stati organizzati una serie di incontri dal titolo “Una vita da social”, che si terranno in Sala Polivalente, Via Agatopisto 3 a Comacchio il 20 e il 23 febbraio. Il Servizio Politiche Educative del Comune di Comacchio da anni sostiene interventi complementari all’interno delle scuole del territorio o nonché alla comunità, volti a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile.