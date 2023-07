Liberi subito", depositata in Emilia Romagna proposta di iniziativa popolare"

Dopo Abruzzo e Veneto, anche in Emilia Romagna è stata depositata la proposta di iniziativa popolare ‘Liberi subito’ sul fine vita. Presenti, assieme a Marco Cappato dell’associazione ‘Luca Coscioni’, tanti volontari che hanno collaborato a raccogliere in questi ultimi mesi le firme necessarie per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare (oltre settemila). Il Psi di Ferrara e +Europa hanno dato il loro contributo raccogliendo ai banchetti presenti in centro oltre 350 firme nel solo mese di maggio. "Siamo fiduciosi che questa battaglia di libertà trovi attentenzione e menti aperte per una positiva e celere risposta" affermano Mario Zamorani (+ Europa) e Davide Stabellini (Psi).