Libertà e antifascismo Sfilano gonfaloni e autorità col pensiero all’Ucraina "Guerra fuori dalla storia"

di Federico Di Bisceglie

Il Tricolore si bagna sotto la pioggia di un 25 aprile che si preannunciava tempestoso. Non negli umori, fortunatamente. Quelli sono tutti grati e i discorsi delle autorità che si alternano in piazza Duomo hanno due concetti che vengono richiamati a più riprese: libertà e antifascismo. Il 78esimo anniversario della Liberazione dal regime antifascista è un tuffo nella storia ma che porta all’attualità. E’ il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani che propone il parallelismo tra "la guerra alle porte d’Europa" e il secondo conflitto mondiale. In questo, Padovani fa sue le parole pronunciate sulla guerra in Ucraina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico all’Abbado. "Mai avremmo pensato – così Padovani - che settantotto anni dopo il 25 aprile 1945, dovessimo assistere di nuovo a una guerra alle porte dell’Europa. Una guerra che non trova alcuna giustificazione. Un’aggressione, ‘fuori dal tempo e dalla storia con comportamenti da potenze del secolo scorso che conducono a guerre di aggressione per annettere territori’. Un attacco violento che rappresenta un pericolo non soltanto per l’Ucraina, ma per tutti gli europei e per l’intera comunità internazionale". Tornando alla storia della Liberazione, Padovani chiude il suo intervento parlando del ruolo dei partigiani, citando gli esempi di chi non si è mai arreso (da Gramsci a Gobetti, passando per don Minzoni) a dimostrazione di come, anche durante gli anni del neo stivale nazi-fascista, esistette e resistette "un’Italia che non si è piegata". "Il 25 aprile – dice Francesco Pio Esposito, presidente della Consulta studentesca – rappresenta una data dal forte valore simbolico, perché stimola ed educa alla cittadinanza attiva. Il dovere di ricordare chi è caduto nel nome della patria e della libertà ci dovrebbe indurre a non dare mai per scontati i diritti di cui godiamo". Noi, qui. Ma non tutti, nel resto del mondo. Ed ecco il richiamo, anche dello studente, al conflitto Ucraina e "all’impegno massimo per la pace". Quello delle associazioni combattentistiche è un contributo commosso, portato dal generale dell’Aeronautica Giuseppe Catapano, in ricordo dei "nostri soldati, dei nostri piloti e dei nostri marinai che hanno sempre mostrato fedeltà alle istituzioni, combattendo accanto alle truppe alleate o ai partigiani". Ma la nostra bandiera, il Tricolore, "che assomma tutti i valori su cui è nata la Repubblica", deve "sventolare sui campi fioriti della pace e della fratellanza tra i popoli liberi", non più sui campi di battaglia. E’ il presidente dell’Anpi, Roberto Cassoli, a suggellare la mattinata. "I crimini del regime nazifascista non possono conoscere ne oblio ne perdono – scandisce Cassoli - . Sono passati 78 anni da una guerra scatenata per affermare lo sterminio sistematico. Ed è per questo che occorre tenere vivo il ricordo di quei cittadini che pagarono con la vita la loro ribellione". Chi non accettò mai di essere indifferente. Perché, dice Cassoli citando la senatrice Liliana Segre, "l’indifferenza pota alla violenza". Citando il giurista Piero Calamandrei, "la lotta alle incursioni squadriste non iniziò l’8 settembre. Iniziò quando la violenza fascista divampò, anche nel nostro territorio". Proprio per ripercorrere i luoghi dello squadrismo agrario, Fiab, Istituto Gramsci, Cgil, Fiab e Udi hanno organizzato un tour in biciletta, ieri pomeriggio, con ritrovo davanti alla lapide in memoria dell’eccidio del ’43. Le note del pomeriggio di ieri erano quelle della banda filarmonica comunale, Ludovico Ariosto, che si è esibita in piazza. Ma le iniziative per la ricorrenza della Liberazione non si fermano al 25 aprile.

Oggi, infatti, a partire dalle 17 lo storico Andrea Baravelli presenterà il suo libro ‘Le forme del nero: l’affermazione del fascismo in Emilia-Romagna’ all’Istituto di Storia Contemporanea. Venerdì, sempre all’Isco, a partire dalle 21 verrà proiettato il film ‘La ragazza di Bube’ di Luigi Comencini. In chiusura, gli interventi di Vito Contento e Anna Quarzi. Se è vero che la memoria è fatta di storie, quella scelta dal Psi per ricordare quella pagina tragica della nostro passato, è quella di Alda Costa. "Una gloriosa vita quella di Alda Costa, maestra di vita, morta in prigione, che merita di essere consegnata alla storia delle battaglie combattute per la libertà e non tolte dai libri di testo e soprattutto alla memoria dei giovani ferraresi".