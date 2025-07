Librandosi, la rassegna prende il via. Le sere si aprono con una poesia

Librandosi 2025. Torna la rassegna con grandi nomi che uniscono letteratura, tango, jazz e pittura.

La rassegna Librandosi, fiore all’occhiello del Comacchio Summer Experience, torna da domani, alle 21,30, alla Casa Museo Remo Brindisi di Spina con un programma che trasforma la tradizionale presentazione libraria in un caleidoscopio di arte, musica e performance. La conferenza stampa di presentazione, tenutasi il 26 giugno all’Hotel Logonovo, ha svelato un cartellone dove la letteratura dialoga con il jazz, il tango e l’investigazione giornalistica, confermando una formula unica nel panorama culturale nazionale. Ad aprire le serate sarà sempre la poesia di Riccardo Carli Ballola, ma il cuore pulsante della rassegna batte per le contaminazioni. L’11 luglio, lo Spazio al Jazz; con Davide Urban e Federico D’Anneo esplorerà il legame tra ritmo e narrazione, mentre il 25 luglio la star internazionale del tango Ana Karina Rossi danzerà sulle note di Evita mia, il libro di Michele Balboni dedicato a Eva Perón. Non mancheranno gli omaggi allagrande editoria: da Mario Giordano con Dynasty (24 luglio alla Piazzetta Trepponti) al talk con Alessandra Viero di Quarto Grado (9 agosto).

Domani si parte con Cinzia Bomoll, vincitrice del Premio Nabokov 2025 con Il sangue non mente, affiancata da Chiara Forlani e Samanta Sitta autrici di Scarti umani. Il 18 luglio Enrico Dal Buono e Nicola Calathopoulos, con riflessioni sul maschile e l’imperfezione, mentre l’8 agosto Daniela Gambaro porterà Verdissime, già Campiello opera prima. Leonardo Romani, ideatore della rassegna con lo scrittore Marcello Simoni, ha ricordato le origini del progetto: Tutto nacque per gioco e dalla passione per i libri. Oggi, Librandosi è un appuntamento atteso, con l’ambizione di avvicinare i giovani alla lettura attraverso linguaggi ibridi. Tutti gli incontri a ingresso libero. Le serate condotte da Leonardo Romani e Alessandro Pasetti, interviste a cura di Erika Cantinotti.