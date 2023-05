Libri, aeromodelli e il trofeo del salame Tutti gli appuntamenti

Cultura, socializzazione, momenti all’aria aperta e sapori. A Bondeno è un fine settimana di appuntamenti. Questa mattina alle 10, nella sede della Società Operaia di viale Repubblica, Luigi Missiroli, Adello Vanni e Marco Turchi presentano il libro "Il manicomio di via della Ghiara: Antonio Slavich a Ferrara". Si preannuncia poi una domenica ricca di opportunità, capaci di coinvolgere famiglie, bambini, appassionati delle due ruote e dei sapori della tradizione. Domani gli Aquiloni al Parco Urbano scandiranno l’intera giornata, dalle 10 alle 19, non solo con il volo degli aquiloni ma anche con l’esibizione degli aeromodelli organizzato dall’associazione Arma Aeronautica. In mattinata, nel capoluogo c’è il Cicloraduno di Avis-Aido, che parte con il ritrovo delle ore 8 presso il campo da beach volley all’interno delle ex scuole elementari. A Scortichino invece, al Museo Glorie Italiane c’è la Motobenedizione con ritrovo alla sede del museo, il percorso e ritorno per pranzo organizzato presso il parco esterno. Nel pomeriggio, sempre a Scortichino, spazio alla cucina con l’ottava edizione del Trofeo del Salame all’aglio ferrarese, che inizia alle 15 con la sfida dei norcini.