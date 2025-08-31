Libri dati alle fiamme, appello ai baby vandali: “Aiutateci a ricomprarli”

Ferrara, 31 agosto 2025 – “Collaborate alla riparazione della casetta, ad arricchirne il patrimonio librario, insieme agli alunni della scuola Bruno Ciari”, è questo l’appello che Monica Malventano, pediatra e coordinatrice del progetto ’Nati per Leggere Ferrara’, lancia ai baby vandali che nei giorni scorsi hanno dato alle fiamme favole, racconti e romanzi illustrati nella casetta realizzata dagli alunni della scuola con il loro maestro Mauro Presini. Propio il maestro, ormai prossimo alla pensione, nei giorni scorsi aveva raccontato quello che era successo, il progetto che aveva dato vita a quella struttura, che voleva essere un incentivo alla lettura. Il blitz alcuni giorni fa, gli autori sono probabilmente alcuni ragazzini. Sul prato è rimasta anche la targa di uno scooter usato da uno di loro.

“Ho appreso con dispiacere – così interviene Monica Malventano – la notizia dell’atto vandalico che ha colpito la casetta dei libri del parchetto del Cocomero di Cocomaro di Cona. Vorrei rassicurare i ragazzi che con impegno hanno costruito e custodito questo bene comune: il loro lavoro non è andato perduto. Anzi, proprio da questo episodio la casetta rinascerà più bella e ricca di libri, grazie alla partecipazione di tutta la comunità. È probabile che gli autori del gesto siano anch’essi ragazzi, forse solo un po’ più grandi, che non hanno avuto le stesse opportunità e stimoli. Forse non hanno mai condiviso con i genitori il piacere della lettura e non hanno sperimentato come la forza della lettura possa aprire nuove prospettive. Accanto alle necessarie azioni di tutela e vigilanza, è fondamentale pensare a percorsi di prevenzione e recupero: coinvolgere questi giovani in esperienze positive, nelle biblioteche e nei centri educativi, offrire loro la possibilità di collaborare alla riparazione della casetta e arricchirne il patrimonio librario, insieme agli alunni della scuola Bruno Ciari. Solo così un gesto negativo può trasformarsi in un’occasione di crescita e responsabilità. Noi pediatri, che seguiamo lo sviluppo di bambini e adolescenti, spesso intercettiamo segnali precoci di disagio. Tuttavia, da soli non abbiamo strumenti. Chiediamo di poter partecipare alle reti già esistenti di prevenzione e contrasto del disagio giovanile, fenomeno sempre più precoce che può emergere anche nei contesti più piccoli e periferici. Per affrontarlo è necessario implementare quei progetti a lungo termine già operativi e pensare a modalità nuove, che tengano conto dei contesti familiari, educativi e ambientali, e poter raggiungere gli adolescenti più problematici. Solo costruendo una rete di comunità possiamo favorire percorsi che potranno trasformare la fragilità e la rabbia di questi ragazzi in responsabilità e cittadinanza attiva”.

Una lettera che si aggiunge alle tante mandate dai bambini. “Ora non possiamo più leggere”, l’amarezza.