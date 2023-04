Libri, convegni e scrittori "Profili di altissimo livello"

Anche per il 2023 l’Istituto di Studi Rinascimentali (Isr) presenta alla città un ricco calendario di eventi, organizzati insieme ai Musei d’Arte del Comune di Ferrara e con la collaborazione della Fondazione Ferrara Arte. Un eterogeneo programma di incontri che accompagnerà il pubblico per tutto l’anno e si concluderà con la Settimana di Alti Studi Rinascimentali in agenda ad ottobre.

"Un plauso a Marco Bertozzi, direttore onorario dell’Istituto che vede sia nel comitato scientifico sia nelle figure coinvolte, profili di altissimo livello. La diffusione degli studi sul Rinascimento a Ferrara, attraverso le iniziative e le attività messe in campo, contribuisce a promuovere e diffondere la centralità della nostra città nel contesto del Rinascimento", dice l’assessore Marco Gulinelli. Si comincia nelle prossime settimane con il ciclo intitolato ‘Una costellazione di libri: letture e conversazioni dell’Istituto di Studi Rinascimentali’, quattro incontri gratuiti, aperti alla cittadinanza, dedicati a importanti volumi editi recentemente che faranno luce sul Rinascimento italiano ed europeo. Studiosi italiani, attraverso il dialogo con intellettuali, sveleranno al pubblico volumi di assoluto prestigio selezionati dall’Istituto e inseriti nella sua biblioteca. L’iniziativa, che si svolgerà nel salone d’onore di palazzo Bonacossi, in via Cisterna del Follo 5 (in tutte le occasioni l’orario è lle 17), prenderà il via mercoledì 12 aprile con la prima delle quattro presentazioni dei libri in calendario. Ad aprire la rassegna il volume di Bernard Aikema: ‘I Rinascimenti in Europa. 1480 - 1620. Arte, geografia e potere’ (Libri Scheiwiller Editore, 2021), che dialogherà con Giovanni Maria Fara dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Mercoledì 19 aprile, presentazione dell’ultimo lavoro di Alessandro Scafi: ‘L’uomo con le radici in cielo’ (Sem Editore, 2022). Roberta Ziosi, del comitato scientifico dell’Istituto di Studi Rinascimentali, ne parlerà con l’autore.

Il pomeriggio di venerdì 5 maggio sarà dedicato alla pubblicazione di Beatrice del Bo: “L’età del lume. Una storia della luce nel Medioevo” (Il Mulino, 2023). Dialoga con l’autrice Igor Santos Salazar, dell’Università di Trento. Il ciclo si concluderà mercoledì 10 maggio con il volume di Valentina Prisco: “Eleonora d’Aragona. Pratiche di potere e modelli culturali nell’Italia del Rinascimento” (Viella Editore, 2022). Sarà Nadia Covini dell’Università di Milano a discuterne con l’autrice. Il calendario delle proposte dell’Istituto di Studi Rinascimentali riprenderà in autunno con due convegni ospitati nel salone d’onore di palazzo Bonacossi. Il primo - dal titolo: ‘Ecclesiastici, intellettuali e artisti al servizio del principe, fra paesi borgognoni e Italia” (XIV-XVI sec.), giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 settembre, ed organizzato con il Centre européen d’Etudes bourguignonnes. Saranno ospiti a Ferrara studiosi francesi ed europei. Il secondo, “Moderni divertimenti. Gioco, svago e spettacolo nell’Italia del Rinascimento”, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 ottobre.