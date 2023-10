Libri e materiale didattico. C’è ancora tempo per chiedere i contributi

C’è tempo ancora fino alle 18 di oggi per presentare la domanda per la concessione del contributo per l’acquisto di libri di testo, materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione. Le famiglie degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel Comune di Copparo possono presentare le istanze unicamente on-line, utilizzando l’applicativo informatico predisposto dalla Regione (ER.GO), disponibile all’indirizzo internet https:scuola.er-go.it. Per informazioni generali: numero verde 800955157 e la mail formaz@regione.emilia-romagna.it; per assistenza tecnica all’applicativo Help desk Tecnico di ER.GO 0510510168; dirittostudioscuole@er-go.it. Per informazioni contattare l’ufficio scuola (oggi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17): 0532.864651864648it.