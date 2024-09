Libri e storie, un dono ai bimbi ricoverati

Una bella sorpresa è arrivata ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Cona, diretto da Agnese Suppiej. I membri della cooperativa sociale Girogirotondo di Comacchio hanno consegnato loro diversi libri e letto per loro tantissime storie, grazie alle voci delle educatrici Silvia ed Eleonora. "L’iniziativa nasce ed è finanziata dal Comune di Comacchio, che da diversi anni gestisce il progetto Nati per leggere per la promozione della lettura già dai primi mesi di vita – spiega Agnese Malpeli, coordinatrice pedagogica della Cooperativa Girogirotondo –. Questo progetto è stato abbracciato dai pediatri di famiglia e, in particolar modo, da Carla Cafaro, fondatrice del progetto a Comacchio. L’edizione di quest’anno ha previsto anche l’acquisto di libri da donare a tutte le famiglie del comune di Comacchio con bambini nel primo bilancio di salute e l’organizzazione di letture animate nello spazio 0-6 anni della biblioteca di Comacchio e di letture negli ambulatori vaccinali di Comacchio". Tra le altre iniziative, si sono tenuti incontri formativi per genitori, educatori e volontari in collaborazione con le librerie del territorio.