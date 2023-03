Sono stati consegnati i primi libri gratuiti per la prima infanzia al centro Isola del Tesoro (Piazza XXIV Maggio 1). I testi sono riservati ai genitori dei neonati (0-18 mesi) che effettuano la registrazione ai centri per bambini e famiglie, che comprendono il sistema bibliotecario per i giovanissimi. A consegnare i primi titoli a mamme e papà è stata l’assessore Dorota Kusiak che ha spiegato: "La nostra iniziativa si inserisce nel contesto del progetto nazionale ‘Nati per Leggere’, che intende promuovere i primi approcci ai libri fin dai primi mesi di vita, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Pediatri – ACB, dell’Associazione Italiana Biblioteche – AIB e del Centro per la Salute del Bambino – CSB (ONLUS con compiti di formazione, ricerca e solidarietà per l’infanzia)". Oggi dalle 10 alle 13 la consegna gratuita dei libri agli iscritti sarà al centro Mille Gru (via del Melo 46a) quindi, dalla prossima settimana e fino alla fine dell’anno, sarà possibile effettuare le registrazioni al sistema bibliotecario per i più piccoli, ricevendo il libro gratuitamente, anche negli altri centri.