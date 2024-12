’Libri per la pace’ con Pileri e Farinella

Oggi alle 17.30, all’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara (Vicolo Santo Spirito 11), Paolo Pileri, autore del volume ’Dalla parte del suolo. L’ecosistema invisibile’, dialogherà con il docente Romeo Farinella. Al centro del dibattito: ambiente, sostenibilità e società. Il legame tra lo sfruttamento del suolo e gli squilibri socioeconomici, infatti, saranno al centro del nuovo appuntamento del ciclo ’Libri per la pace’. Il ’Laboratorio per la pace’ è organizzato da Unife per la rassegna di Public Engagement.