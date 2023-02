Libri per l’infanzia per i genitori che hanno figli fino ai diciotto mesi

Ai genitori che porteranno i figli - dagli 0 ai 18 mesi - ai centri per bambini e famiglie, il Comune di Ferrara regalerà un libro per la prima infanzia.

L’iniziativa si chiama ”Siamo nati per leggere” e sarà presentata venerdì 3 marzo dalle 17 alle 19 al centro Isola del Tesoro (Piazza XXIV Maggio 1) e sabato 4 marzo dalle 10 alle 13 al centro Mille Gru (via del Melo 46a).

A partire da queste date - e fino alla fine dell’anno - mamme e papà potranno ritirare i libri in omaggio iscrivendosi (gratuitamente) al sistema bibliotecario ferrarese nei quattro centri per bambini e famiglie del territorio, che sono, oltre all’Isola del Tesoro e al Mille Gru, la Piccola Casa (viale Krasnodar, 112), Elefante blu (via del Guercino 16a).