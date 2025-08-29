Libri al rogo, bambini sotto choc: “Ora non possiamo più leggere”

Ferrara, 29 agosto 2025 – Scherza un po’ Mauro Presini, maestro elementare. “Sì lo sono, ma ancora per pochissimi giorni”. Il primo settembre sarà in pensione dopo una vita tra i banchi, ad insegnare tabelline e umanità. Da 40 anni, gli ultimi nella primaria Bruno Ciari, aule e voci di scolari a pochi passi da uno spicchio verde in via Golena, Cocomaro di Focomorto. “Sì, nella scuola si va in pensione il primo settembre”, spiega ancora Presini, volontario oltre le sbarre del carcere, tra i detenuti che hanno dato vita ad un giornale, si chiama Astrolabio. Poi si fa serio, un’ombra sul viso. “Hanno dato fuoco ai libri, a quei volumi che i nostri alunni hanno messo nella casetta per lo scambio dei testi. La casetta che abbiamo voluto noi, proprio per diffondere la cultura, per fare leggere i bambini. I ciroli”, dice, affetto e amarezza.

Due date. La prima. E’ il 13 maggio 2024, al parco del cocomero di Cocomaro di Focomorto – anche il nome lo hanno scelto gli studenti – nasce la ’Libera biblioteca del cocomero’, la casetta per il book crossing. La seconda data, qualche giorno fa. E’ la notte di martedì 26 agosto, i libri vengono strappati, incendiati, buttati per terra, ci sono ancora nel prato i segni del falò, pagine annerite e cenere.

Il maestro Mauro Presini con i libri che si sono salvati dal rogo dei teppisti (foto BP)

I residenti sentono urla, schiamazzi, trovano la targa dello scooter di uno dei baby vandali. Che hanno le ore contate, una ferita che brucia. Presini raccoglie tra l’erba, ancora calpestata, un libro. E’ una favola dedicata al re leone, un volumetto illustrato. Il vetro della casetta è stato divelto, è spezzato. E’ stata staccata anche la maniglietta di legno, l’anta che chiudeva la struttura. “Guardate cosa hanno fatto, ma perché?”, si chiede, lui che per una vita ha cercato di insegnare i valori agli alunni, dalla cattedra. In questi giorni tanti bambini gli hanno scritto, lettere e frasi, parole per raccontare il loro sconcerto, così increduli. Quella casetta, opera loro. A pochi passi da un ciliegio che qualche residente annaffia con dedizione. L’albero di Valentina è stato chiamato. E’ dedicato ad una bambina che non c’è più, lacrime e foglietti d’addio il 21 dicembre 2024 quando quella pianticella venne messa nel terreno.

“La mia tristezza è doppia – dice il maestro – da una parte c’è un gesto vandalico compiuto da ignoti che non riesco a spiegarmi. Potrebbe essere il bisogno di dimostrare la propria forza distruttrice per compensare la presenza di fragilità emotive importanti? Si può ipotizzare la voglia egoistica di rovinare per l’incapacità di cogliere l’utilità sociale di una cosa piccola pensata con altruismo? È possibile che sia la tendenza senza motivo a danneggiare qualcosa che si ritiene bello per un complesso di inferiorità o per invidia? Io non lo so ma penso che sarebbe importante rifletterci. Dall’altra parte c’è il mio pensiero che va a ragazzi che sembra non trovino pace, che mostrano segnali di disagio, che fanno fatica ad inventarsi un oggi ed un domani diversi. Mi chiedo e chiedo: questa loro provocazione può essere interpretata come una richiesta di maggiore attenzione? Quanto si sentono ascoltati i ragazzi di oggi? Che cosa hanno da dirci? Quale futuro immaginano per le loro vite?”.

Punti interrogativi, domande per ora senza risposta. Mentre cerca di sistemare in qualche modo la porticina della casetta. E’ uscita dalle mani di Pierino Boscarello, artista, appassionato costruttore di giocattoli in legno e di attrezzi agricoli in miniatura. I costi per la costruzione sono stati sostenuti proprio da loro, dall’associazione ’I bambini del Cocomero’, grazie al ricavato dalla vendita dei calendari disegnati dagli alunni. E grazie agli abbonamenti al giornalino della scuola, si chiama ’La Gazzetta del cocomero’. E’ il 13 maggio 2024, il taglio del nastro. Ci sono la dirigente del comprensivo Don Milani Magda Iazzetta, l’artigiano Pierino, il maestro Presini, Dorota Kusiak che quell’anno era assessore. Un giorno di festa, che i ragazzi vogliono ancora. “Speriamo che la nostra casetta venga riparata, che i bambini possano tornare a leggere”.