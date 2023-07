Libri usati per la Romagna Spagna avanti col cuore

Anche da Madrid un aiuto alla Romagna. E’ quanto hanno fatto i soci dell’associazione degli Emiliano-Romagnoli in Spagna (As. Er. Es.), presieduta dal ferrarese Michele Alberighi, con la vendita di libri usati, che ha permesso di devolvere 2mila euro a sostegno delle popolazioni colpite dalla catastrofe. Si è creata una sinergia vincente tra Italia e Spagna per supportare le province romagnole colpite dall’alluvione di maggio. Dal 9 all’11 giugno, in occasione di ‘Passione Italia’, manifestazione che dal 2009 promuove la cultura e la gastronomia Made in Italy a Madrid, centinaia di persone hanno fatto visita allo stand allestito da (As. Er. Es.) per acquistare i libri usati donati da numerosi italiani residenti nella capitale spagnola. L’operazione benefica, organizzata con la scuola statale italiana di Madrid, la Camera di Commercio e il comitato degli italiani all’estero (Com.It. Es.), ha portato alla raccolta della somma inviata alla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna. Un risultato importante per (As. Er. Es.) che dal 2016 supporta persone ed aziende nella creazione di nuove relazioni culturali e commerciali tra Emilia-Romagna e Spagna. "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – dice Michele Rossi, ferrarese di (As. Er. Es.) e consultore della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo– e ringraziamo la Scuola italiana e il (Com.It.Es.) di Madrid, la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna per averci coinvolto ed aver contribuito ad aiutare le popolazioni colpite da questo disastro".

c. c.