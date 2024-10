Licenziamenti alla Berco, è sciopero: “Dobbiamo tenere botta. Tutti uniti”

Ferrara, 18 ottobre 2024 – Gianni Benini, 55 anni, lavora alla Berco di Copparo dal 1994. “Cos’è successo? Che ci sono 480 famiglie che non sanno dove sbattere la testa”, sfila il pacchetto dal taschino della camicia, si accende una sigaretta, l’ennesima in una mattina grigio sporco che nessuno avrebbe voluto vivere.

Allo sciopero hanno aderito tutti gli operai, la fabbrica si è fermata

L’azienda metalmeccanica che fa parte del colosso Thyssenkrupp, ha comunicato – “gentili colleghi e colleghe” così comincia la lettera apparsa nel portale dell’impresa – che licenzierà 480 dipendenti a Copparo. L’annuncio, poi una serie di scadenze che cambieranno la vita a 480 persone, un paese che viveva di Berco, una provincia costellata da tavoli di crisi. Dal primo novembre viene cancellato l’integrativo aziendale. E’ partito il contatore, quella che i sindacati chiamano “pistola alla tempia”. Tra 75 giorni tutti a casa, nessuno brinderà a Capodanno. I licenziamenti dovrebbero scattare subito dopo Natale. In pochi minuti la fabbrica si svuota, le macchine si fermano.

I sindacati durante l’assemblea davanti all’ingresso della Berco

Hanno aderito allo sciopero proclamato ieri tutti i dipendenti di Copparo, nei reparti lavorano 1200 operai. Anche oggi un altro giorno di sciopero con portinerie presidiate, lo annunciano nell’assemblea davanti all’ingresso – il puma rosso lassù, a ricordare passati splendori quando il colosso aggrediva il mercato – Stefano Bondi, segretario Fiom; Patrizio Marzola, segretario Fim Cisl e Alberto Finessi, segretario Uilm Ferrara con le Rsu. Oggi uno striscione della Berco sarà a Roma, allo sciopero nazionale dell’automotive. Ci sarà con loro Fabrizio Pagnoni, il sindaco di Copparo, il paese che con la crisi Berco rischia di perdersi per strada una bella fetta di occupazione e futuro. E’ lui con un video che annuncia quello che sta succedendo. Immagini dove scorrono voglia di lottare e sconcerto. Il presidente del consiglio comunale di Copparo Luca Fedozzi ha convocato il consiglio dell’Unione Terre e Fiumi in seduta straordinaria. L’incontro sarà lunedì 21, alle 21, in videoconferenza. La seduta pubblica sarà monotematica. Il titolo, ‘Berco: discussione e provvedimenti. Condivisione dell’ordine del giorno già approvato dal Comune di Copparo’. Sono state invitate le rappresentanze sindacali e il sindaco del Comune di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon.

Hanno scioperato tutti i dipendenti di Berco

“Non riesco a dirvi ‘buongiorno’, non è un buon giorno”, al megafono la voce di Bondi. Che chiede una risposta dura. “Dicevano che erano disponibili al dialogo. Le chiacchiere oggi stanno a zero. L’imperativo ora è tenere botta, durare un minuto in più del padrone”, frasi che tagliano l’aria. Come quelle di Finessi che alza la testa, guarda lassù, ai piani alti. “Ricordo loro che nel 2021 siamo arrivati a fare 56 ore di sciopero. E abbiamo vinto, vinceremo ancora”. Un applauso, c’è la voglia di crederci. “Le condizioni dei 1.300 lavoratori Berco nei due stabilimenti sono drammatiche, urgente un confronto in sede ministeriale. Vogliamo discutere del futuro degli stabilimenti di Copparo e Castelfranco (Treviso) in una sede istituzionale”, la richiesta di Fim, Fiom e Uilm che condannano il licenziamento unilaterale. “Atto irresponsabile verso le famiglie, verso un territorio”, denunciano le sigle sindacali. “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai lavoratori e ai sindacati di Berco”, la solidarietà del segretario provinciale del Pd Nicola Minarelli e del segretario regionale Dem Luigi Tosiani. L’obiettivo, uno dei tasselli della strategia, è la convocazione di un tavolo a Roma. La riduzione del 30% di ordini, commesse e fatturato. Clienti che puntano sull’India. Queste secondo l’azienda le cause che hanno portato alla drammatica situazione. “E pensare che essere assunti alla Berco era come vincere un terno al lotto”, ricorda Benini. Era il 1994 quando mise la firma su quello che era un futuro assicurato. Sembra essere passato un secolo.