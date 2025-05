Licenziata da Coop, raccolte 1.400 firme: "Siamo con Floriana"

Nella giornata del Primo maggio si raggiungono le 1.400 firme a sostegno di Floriana Fraboni. Ad annunciare il passo avanti nella mobilitazione a sostegno della lavoratrice licenziata è Maria Lisa Cavallini, segretaria provinciale della Filcams Cgil. Cavallini parte dall’inizio, ricordando la vicenda che vede coinvolta una storica dipendente di Coop Alleanza. "Era il 2 maggio 2024 quando accadde l’evento – spiega la segretaria Filcams –, un atto involontario di Floriana che venne enfatizzato da Coop Alleanza causandone il licenziamento. Un provvedimento sproporzionato". Poi l’affondo. "A distanza di un anno dal licenziamento che ha segnato ingiustamente la vita della lavoratrice, noi non ci rassegniamo – afferma la sindacalista –. Non ci rassegniamo perché tutta la sfera personale viene segnata da fatti del genere. Tutti i colleghi e tutte le colleghe soffrono di un clima lavorativo drasticamente peggiorato. Quando una persona viene ingiustamente licenziata non è solo una questione lavorativa del singolo ma è un dramma collettivo. Giustizia e reintegro per Floriana". La vicenda della lavoratrice era emersa alcuni mesi fa, quando la stessa protagonista aveva raccontato alla stampa l’accaduto. "Sono stata licenziata – aveva detto – perché, mentre stavo svolgendo le mie mansioni, il mio responsabile mi è arrivato alle spalle e mi ha urlato addosso. Mi sono girata d’istinto e mi è partito involontariamente un piccolo pezzo di carne residuo della lavorazione. Ancora a distanza di mesi non riesco ad accettare che la cooperativa dove ho sempre lavorato con entusiasmo e spirito di appartenenza non mi abbia voluto ascoltare".