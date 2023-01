Liceo, appello per aprire la sezione

di Claudia Fortini

"Cogliamo questa bella possibilità di far partire una sezione del Liceo di Scienze umane a Bondeno, per gli studenti di oggi e per chi vorrà frequentarlo domani". E’ l’appello lanciato in queste ore dall’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri, supportato dalla voce del sindaco, della giunta e dei genitori che hanno già iscritto i figli attraverso le preiscrizioni aperte dal 4 fino al 28 gennaio o che sono intenzionati a farlo in questi giorni, perché ci credono fermamente. E’ tempo di una scelta per i ragazzi che terminano quest’anno la scuola media e il Liceo Carducci di Bondeno, se raggiungerà i 25 iscritti, attiverà questa nuova sezione. Una sezione prettamente umanistica, da affiancare, all’interno dello stesso istituto che si trova nel centro della città con laboratori attrezzati e risultati di eccellenza, ai tradizionali Liceo Scientifico opzione Scienze applicate e all’Istituto professionale Commerciale-turistico (Ipssc). Sarebbe una novità il Liceo delle Scienze Umane, che muoverebbe sui passi dell’esperienza collaudata del Carducci di Ferrara con il vantaggio di aule e laboratori da condividere con il liceo scientifico che sia estendono su spazi ampi, con insegnanti molto preparati, attrezzature informatiche all’avanguardia, progetti che coinvolgono gli studenti dell’intero istituto e attenzioni, verso questa nuova classe che verrebbe a formarsi. L’opzione Scienze umane era già stata introdotta nel 2021 senza ottenere il numero di iscrizioni sufficienti, ma quest’anno viene riproposta con ancora più forza, con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa locale. "Penso – ammette l’assessore Poltronieri –. Che se non partirà quest’anno, difficilmente si potrà riproporre l’occasione. Il primo anno eravamo ‘in corsa’, forse non c’era stato abbastanza tempo, ma quest’anno ci sembra quello giusto. Ci sono già stati tre Open day, abbiamo esteso la promozione e gli inviti anche ai comuni vicini dell’Alto Ferrarese e anche del Veneto e della Lombardia, da Ficarolo a Gaiba, a Stienta fino a Sermide, andando di scuola in scuola". C’è una ferma convinzione: "Alcuni genitori mi hanno già comunicato di aver iscritto i figli – racconta la Poltronieri -. Sono molto in ansia però, perché sperano davvero che questa possibilità possa diventare concreta. Solo gli studenti che si iscrivono possono realizzarla. Si sente la necessità di un’offerta umanistica".

Da qui l’invito: "Rivolgo un appello a tutti coloro che sono indecisi – spiega l’assessore – di rivolgersi sia alla segreteria del Liceo Carducci che all’ufficio scuola del comune di Bondeno se hanno bisogno di informazioni. Siamo tutti disponibili per dare tutte le informazioni in prima persona". Il Comune di Bondeno garantisce la copertura praticamente totale dell’acquisto dei libri per chi iscrive al primo anno degli istituti superiori di Bondeno, basta solo comprarli in una libreria del paese. Un modo non solo per sostenere l’istruzione, ma anche la fetta di economia del paese ad essa collegata.