Liceo e Confartigianato, il progetto: "Gli studenti a scuola di pane"

Un gesto antico e universale, quello di impastare il pane, diventa linguaggio artistico e simbolo di identità artigiana. Da questa idea nasce “Arti e mestieri: gesti che nutrono”, progetto promosso da Confartigianato e dal liceo Dosso Dossi in occasione della giornata mondiale del pane del 16 ottobre. Un’iniziativa che intreccia arte, formazione e tradizione per raccontare il valore del “fare” attraverso la materia più semplice e quotidiana.

Protagonisti sono gli studenti della 5B Arti figurative, guidati dall’artista Matteo Lucca e dalla docente Elisa Leonini, che hanno realizzato sculture in pane ispirate a sette mestieri simbolici: liutaio, sarto, estetista, fornaio, pasticcere, fabbro e ceramista. La presentazione del progetto si è svolta ieri nell’aula magna del Dosso Dossi, la dirigente Francesca Barbieri ha evidenziato il valore simbolico del pane, definendolo elemento che unisce storia, arte e cultura. "Il pane – ha spiegato – insegna il tempo dell’attesa, lo stesso necessario perché prenda forma un’opera d’arte".

Sulla stessa linea il segretario territoriale di Confartigianato, Alessandro Spolverini, che ha ricordato come questa terza edizione del progetto confermi la forza del dialogo tra arte, formazione e impresa, indispensabile per costruire ponti solidi tra generazioni e saperi diversi. Per Francesco Buttino, referente sindacale, il confine tra arte e artigianato è molto più sottile di quanto si pensi, perché manualità, creatività e tecnica sono elementi comuni. Iniziative come questa – ha sottolineato – valorizzano in modo concreto l’eccellenza artigiana come forma di cultura viva e in continua evoluzione.

Anche Massimo Cappelli, panificatore, ristoratore e presidente della categoria panificatori di Confartigianato, ha rimarcato l’importanza di un’iniziativa che lega passato e futuro: "Il pane è materia, memoria e identità. A Ferrara è parte della nostra storia familiare e delle nostre tavole. Vederlo trasformarsi in arte restituisce ai giovani il senso pieno di una tradizione che continua a parlare al presente".

Ha chiuso gli interventi l’assessore Francesco Carità, che ha espresso grande apprezzamento per il valore simbolico e concreto dell’iniziativa. "Progetti come “Gesti che nutrono” – ha dichiarato – rappresentano il meglio della collaborazione tra istituzioni, scuola, impresa e associazioni. Sono intrecci virtuosi che vanno sostenuti e valorizzati perché esprimono l’identità più autentica del nostro territorio".

La mostra sarà visitabile gratuitamente dall’11 al 19 ottobre, dalle 10 alle 12, al Dosso Dossi in via Bersaglieri del Po. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato alle 9.30 e sarà accompagnata da una passeggiata culturale tra le vie dei mestieri del pane, a seguire, un rinfresco offerto da Cappelli.