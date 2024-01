Liceo e istituto professionale, sabato porte aperte

BONDENO

Terza e ultima occasione per studenti e famiglie di conoscere da vicino l’Istituto ’Carducci’ di Bondeno: sabato prossimo dalle 15 alle 17, si terrà infatti l’open day del Liceo Scientifico, opzione scienze applicate e dell’Istituto professionale commerciale-turistico. Dopodiché, per gli studenti delle terze medie, sarà la volta di procedere nel mese di gennaio con l’iscrizione a un istituto superiore. "E da questo punto di vista il plesso di Bondeno ha caratteristiche uniche nel territorio – sottolineano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri –, avendo la capacità di mettere ciascuno studente al centro del progetto didattico. La scuola è infatti ’a misura di studente’ e, oltre alla qualità della didattica e alla tecnologia delle classi e degli spazi comuni, offre alle famiglie vantaggi culturali e materiali. Si pensi al tradizionale scambio culturale con i ragazzi tedeschi di Dillingen, oppure alla consueta settimana bianca a Piancavallo, senza tralasciare naturalmente le opportunità di tirocini formativi che gli studenti affronteranno nella seconda parte del loro percorso a scuola". Questo per quanto riguarda la didattica, perché anche dal punto di vista dei servizi offerti l’Istituto matildeo si pone all’avanguardia: "Il Comune mette a disposizione un trasporto intercomunale dedicato agli studenti del Carducci residenti nei comuni limitrofi a Bondeno – proseguono Saletti e Poltronieri –, poi è sempre attiva la navetta ’stazione-scuola-stazione’, e non va certo dimenticato che a ogni nuovo alunno iscritto al primo anno spetta di diritto un bonus libri del valore di 300 euro utile a coprire la quasi totalità delle spese da effettuare per la classe prima. Si tratta di un contributo non solo orientato ad attenuare i costi per le famiglie, ma mirato a incentivare lo studio e a scongiurare la dispersione scolastica". Info:0532 893919.