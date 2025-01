Liceo musicale al Carducci: "Una possibilità in più"

Il Liceo musicale sbarca in città. L’iniziativa è stata presentata ieri in una conferenza stampa, con l’assessore Chiara Scaramagli, il dirigente del settore Istruzione Sandro Bastia, il presidente della Provincia Daniele Garuti, la dirigente scolastica Lia Bazzanini e la dirigente del Conservatorio Frescobaldi Annamaria Maggese. Tutti i presenti si sono detti entusiasti dell’iniziativa e hanno annunciato che il nuovo corso di studi prenderà il via con l’anno scolastico 2025-2026.

Questa nuova istituzione è un’occasione per trattenere i potenziali talenti presenti in città, in modo anche da contrastare il calo demografico, che vedrà una diminuzione degli iscritti alle classi prime nei prossimi cinque anni. Infatti, la classe in partenza sarà una sola con un’aspettativa di circa 25 studenti. Questo percorso è stato fortemente voluto dalla Provincia e dal Comune in collaborazione con le principali realtà musicali e culturali locali.

"Si tratta dell’importante e felice esito di un lungo percorso che abbiamo portato avanti in sinergia tra istituzioni – commenta l’assessore Chiara Scaramagli –, con l’obiettivo di dare una risposta concreta a una richiesta da tempo sul tavolo. La volontà è fornire una sempre più ampia gamma di possibilità di formazione per i nostri studenti: il liceo musicale mancava nella proposta formativa e didattica ferrarese, ora è un importante tassello che si aggiunge e fortifica l’iter di quanti vogliano scegliere un percorso musicale nella loro carriera di studi".

Importante sarà offrire un buon orientamento agli alunni in procinto di scegliere il loro percorso dopo la terza media, in quanto si tratta di un percorso molto specifico, con una formazione di alta qualità per tutti gli studenti che desiderano approfondire la propria passione per la musica, preparandosi contemporaneamente al mondo universitario e professionale. Ma soprattutto perché, come dichiarato dal direttore del Comunale, Carlo Bergamasco "se nasco musicista, ho il diritto di avere il liceo musicale. Così come uno portato nel campo dell’informatica trova un’offerta formativa in un istituto tecnico, è sacrosanto che ci nasce artista, trovi l’offerta formativa che lo porti a svilupparsi secondo la sua natura".

Gli open day saranno oggi alle 15 e sabato prossimo alle 10, per maggiori informazioni https://www.carduccife.edu.it/.

Damiano Moscardi