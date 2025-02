Liceo musicale, al via le iscrizioni degli alunni. Un ricco curriculum per gli artisti del futuro

Nuovi indirizzi per l’anno scolastico 2025-26. Le studentesse e gli studenti ferraresi appassionati di musica potranno finalmente iscriversi al liceo musicale. Mancano solo sette giorni al termine delle iscrizioni per la scuola secondaria di secondo grado. Sono numerosi i nuovi indirizzi che alunne e alunni delle classi terze potranno scegliere per il loro futuro nella scuola secondaria di secondo grado, tra questi il liceo musicale. L’attivazione del nuovo percorso offre un’insostituibile opportunità per tutti gli alunni che stanno per iniziare il percorso nella scuola secondaria di secondo grado. L’iscrizione è suggerita a tutti coloro che hanno frequentato una scuola media a indirizzo musicale o che hanno studiato uno strumento in una scuola di musica, ma anche a coloro che sono appassionati di musica, pur senza aver ancora studiato approfonditamente uno strumento.

Il percorso del liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura, in un curricolo articolato su cinque giorni di lezione alla settimana, con il sabato libero. Le studentesse e gli studenti potranno sviluppare la conoscenza di due strumenti musicali, e arriveranno a padroneggiare gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. L’indirizzo assicura la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado e consente di acquisire le competenze richieste per accedere ai percorsi di alta formazione offerti dal conservatorio. La frequenza del liceo musicale permette comunque di proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie. Fornisce inoltre competenze musicali che possono consentire interessanti sbocchi nel mondo del lavoro in diverse aree (artistica, musicologica, tecnologica. artigianale, psico-pedagogica), come assistenti musicali, tecnici del suono, educatori e animatori, musicoterapisti, esperti della conservazione e del restauro dei beni musicali, tecnici dell’elaborazione informatica del suono e della produzione multimediale, giornalisti specializzati.

Perché scegliere un liceo musicale? Sono molte le evidenze a favore di una formazione di questo tipo: la formazione musicale aumenta infatti le capacità di problem solving, migliora le competenze logiche e la capacità di pensiero creativo, è collegata alla capacità di ragionamento spazio-temporale e di riconoscimento delle relazioni tra gli oggetti, competenze utili nel campo della scienza e della matematica. I simboli musicali, la struttura e la formazione ritmica utilizzano frazioni, rapporti e proporzioni, tutti elementi importanti nello studio matematico. Anche nell’ambito delle discipline umanistiche è comprovato il vantaggio portato da una formazione musicale: nella musica vocale l’apprendimento del ritmo e del fraseggio contribuiscono a migliorare le competenze linguistiche, la pronuncia, la grammatica e il vocabolario, la lettura critica e la scrittura. Anche le attività di musica di insieme, che impegneranno studentesse e studenti per due ore settimanali, consentono di sviluppare fondamentali competenze trasversali, contribuendo a promuovere la cooperazione e la capacità di relazione.