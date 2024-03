L’idea della Zona franca urbana. Sì di Cna e Confcooperative: "E’ complementare alla Zls"

L’idea di istituire, per il nostro territorio, una zona franca urbana – lanciata dai vertiti provinciali di Confartigianato sul Carlino, sabato scorso – trova piena condivisione anche da parte di Cna e di Confcooperative. E, tra l’altro, nell’inquadramento della proposta di avvalersi di questo strumento a fronte dei gravi disagi socio-economici che caratterizzano il nostro territorio, sia il presidente di Cna, Davide Bellotti che il direttore di Confcooperative Ruggero Villani pongono l’accento sul ruolo delle società di sviluppo. Il punto di partenza da cui parte Bellotti, che tra l’altro è presidente della società Ferrara Sviluppo (Fesvi), è il "grande lavoro fatto per arrivare al riconoscimento della Zona logistica semplificata".

La Zls, sulla quale anche il viceministro al Mimit, Valentino Valentini, nel corso della sua visita a Ferrara ha dichiarato che il governo è alle battute finali. Per cui, analizza Bellotti, "i due strumenti devono essere e inquadrati in ottica complementare". La precondizione per impostare ragionamenti di questo tipo, è la "capacità di immaginare interventi che per lo meno abbiano una dimensione provinciale". Le Zone franche urbane (Zfu) sono ambiti territoriali, di dimensione prestabilita, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese. Lo strumento, in se, non è sufficiente. O meglio, dettaglia il presidente di Cna, "occorre che la volontà politica per ‘conquistarlo’ sia condivisa e che ragioni oltre gli steccati ideologici".

Questo, in effetti, era lo spirito che ha mosso i vertici di Confartigianato – il presidente Graziano Gallerani e il segretario Paolo Cirelli – che hanno formulato la proposta. Consegnare un progetto trasversale all’agenda politica, a beneficio dell’intero territorio. D’altra parte, a giungo, si voterà in tredici comuni a partire dal capoluogo. Nella riuscita di questo piano, tuttavia, anche il sistema economico ha una precisa responsabilità.

"La zls e la zfu sono due strumenti formidabili – riprende Bellotti – ma, in quanto tali, devono intervenire in un contesto che sia in qualche modo favorevole. L’ecosistema produttivo deve saper fare a ‘mettersi in vetrina’ sfruttando le potenzialità, spesso inespresso, che tuttavia sono presenti". Insomma, prima di ogni altra considerazione – anche sul piano metodologico – occorre che "si abbia ben in testa quale tipo di sviluppo territoriale si vuole perseguire", anche "mettendo in connessione le diverse economie". Ma, soprattutto, occorre "aver ben chiaro quale sia il punto di arrivo". Il dato alla politica è tratto. La strada per ottenere condizioni agevolate per il nostro territorio è senz’altro in salita ma, con un saldo demografico drammatico e una progressiva erosione del numero di imprese a livello provinciale, possiamo definire il nostro territorio come un "grande malato". Serve l’antibiotico, non basta più l’aspirina. È più o meno questo il senso del ragionamento del direttore di Confcooperative, nonché presidente della Scuola di Sviluppo Territoriale. "La proposta di istituire per la nostra provincia, o per parti di essa – scandisce Villani – deve essere una priorità per tutta la classe politica, al di là delle appartenenze. La Zfu coglie l’urgenza di un contesto nel quale le condizioni socio-economiche ci danno la chiara rappresentazione di un territorio con fragilità straordinarie. Per cui, a fragilità straordinarie, occorre rispondere con strumenti straordinari". Non solo.

Sia Bellotti che Villani fanno più volte riferimento al tema delle infrastrutture, essenzialI per garantire competitività al territorio. Di più. Villani si spinge a dire che "le infrastrutture devono essere una vera e propria leva per lo sviluppo del territorio e l’appetibilità in ottica di insediamento di nuove realtà produttive". Ed è in questo che si inserisce la creazione di una nuova società di sviluppo. "In un contesto già fortemente sviluppato come la provincia di Modena – torna sul tema Bellotti – una società di sviluppo ha poco senso. Mentre da noi, è fondamentale: ci sono tante aree sulle quali occorre investire, concentrandosi sulle potenzialità ancora non emerse".

