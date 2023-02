L’idea di papà nel lontano 1950

Un’attività, quella del forno Maccaferri al Barco, che nasce nel 1950, quando Gaetano, padre di Riccardo, con alcuni dipendenti aprì l’attività in via Panaro 52 dopo aver ceduto alcune proprietà di famiglia a Mizzana. A distanza di 73 anni quel forno non aprirà più. "Nessuno – dice Riccardo – si è presentato con una offerta concreta. Il mestiere del fornai è molto difficile e faticoso, ma se fatto con il cuore dà enormi soddisfazioni". Nel quartiere è il secondo forno che chiude negli ultimi anni.