"L’ideologia verde, danno ai campi. Pronti a difendere l’agricoltura"

Si è svolto, nei giorni scorsi, nella sala consigliare del Comune di Lagosanto l’incontro organizzato da Gianluca Bonazza, candidato sindaco della lista ‘Rinnovare Lagosanto’ dedicato al tema del mondo agricolo.

Era ospite tra il pubblico anche Marco Salvi, recentemente riconfermato alla guida di Fruitimprese. "Ho voluto questo incontro perché l’economia del nostro territorio è principalmente agricola – così ha esordito l’avvocato Bonazza – e anche per questo abbiamo posto nel nostro manifesto elettorale la scritta ‘Talento e territorio’ ossia ripartendo dalle risorse che già abbiamo per rilanciare un’area della nostra provincia spesso dimenticata e talvolta anche abbandonata. Se sarò eletto – precisa il candidato alla carica di primo cittadino – vorrò avere un costante dialogo con i cittadini e tutte le realtà del territorio". Il microfono è poi passato al parlamentare Mauro Malaguti di Fratelli d’Italia che ha spaziato sui temi più critici per il comparto agricolo: dai cambiamenti climatici alla ‘green deal’ europea.

"Stiamo assistendo a direttive che non tengono conto dei danni che causano a un paese come il nostro che ha la più grande biodiversità del mondo – ha affermato Malaguti – il paradosso è queste scelte, fatte in nome dell’ideologia verde, non portano benefici nemmeno all’ambiente. Perdere quote di mercato a casa nostra – ha sottolineato – significa cederle a coltivazioni di altri continenti, con prodotti molto meno controllati e che, venendo da lontano, danneggiano ancora di più in termini di emissioni nocive". In conclusione ha preso la parola anche il dottor Salvi con una serie di dati tecnici derivati dalla lunga esperienza maturata dalla sua famiglia nel mondo della frutticoltura.