Lidi, furti in bagni e negozi: coppia nei guai

LIDO DEGLI ESTENSI

Soggiornavano in un albergo a Ravenna, e da lì si spostavano per compiere furti in stabilimenti balneari e attività commerciali in località della costa comacchiese e ravennate. È questo ciò che è stato ricostruito, attraverso una specifica attività di investigazione, dai carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Ravenna che, nel fine settimana appena trascorso, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ferrara una coppia, domiciliata a Ravenna, quale presunta responsabile furti aggravato e ricettazione. Si tratta di un 38enne e una 44enne, domiciliati a Ravenna. Il tutto è partito dalle indagine dei militari riguardo ad una serie di furti – otto contestati per ora - commessi in danno a stabilimenti balneari e attività commerciali tra Comacchio (nelle località di Porto Garibaldi, Lido degli Estensi e Lido di Spina) e Ravenna nel giugno scorso. Un’attività che ha condotto gli uomini dell’Arma a perquisire un albergo del Ravennate dove i due indagati dimoravano.

Una sorta di ‘base operativa’, dove sono stati trovati computer, tablet, cellulari, tabacchi, alcolici, generi alimentari, profumi, prodotti per il corpo, oltre a seicento euro in monete. Ma come sono riusciti i militari a risalire alla coppia? Dopo un ultimo furto a Lido di Spina avevano perso il badge di dove temporaneamente dimoravano. In più, i due erano stati ripresi in più circostanze dai sistemi di videosorveglianza di alcuni degli stabilimenti balneari saccheggiati. Elementi determinanti per le indagini, che hanno messo i carabinieri sulle tracce del 38enne e della 44enne. Come detto, nel week-end scorso è scattata la perquisizione dei militari di Lido degli Estensi, entrati in azione mentre la coppia dormiva in albergo per evitare che i due potessero lasciare la struttura. E nella circostanza hanno anche trovato la refurtiva, costituita da diversi dispositivi elettronici, tabacchi, generi alimentari e altri prodotti. I carabinieri hanno recuperato il tutto: parte della refurtiva, nelle ultime ore, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari che hanno così potuto rientrare in possesso del maltolto. A seguito della perquisizione, poi, i militari hanno denunciato in stato di libertà la coppia alla Procura della Repubblica di Ferrara quali presunti autori dei reati di furto e ricettazione. Un’attività investigativa fruttuosa, dunque, quella che è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi in collaborazione con i loro colleghi di Ravenna, in quanto a permesso di restituire almeno in parte quanto era stato sottratto a stabilimenti balneari e negozi.

Valerio Franzoni