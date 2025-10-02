Lidia Bellodi nella storia di Bondeno: "Il ricordo di una donna coraggiosa"

Lidia Bellodi avrebbe compiuto 100 anni il 1° ottobre e ieri si è svolta la cerimonia servita a ricordare la staffetta partigiana protagonista dell’assalto al Municipio, organizzato il 18 febbraio ’45 per distruggere i registri di leva ed evitare la deportazione di molti figli e mariti. Una figura che è stata celebrata ieri mattina nella sala del consiglio comunale di Bondeno, alla presenza delle autorità, dell’Anpi, e di alcune associazioni: Udi, Associazione Alpini, Croce Rossa Italiana, la Casa Museo Tassi. Nella stessa sala in cui, qualche anno fa, l’assise tributò un omaggio alla stessa Lidia per i suoi 90 anni. "Questa è una giornata carica di significati – ha aperto i lavori l’assessore alla cultura, Francesca Aria Poltronieri – in collaborazione con Anpi e Udi. Ricordiamo con commozione, ammirazione e stima la figura di Lidia, che il 18 febbraio 1945 manifestò contro il razionamento del cibo, i soprusi della dittatura e per salvare figli e mariti dal rischio di deportazione". L’assessore cita “Memorie di una donna coraggiosa”, un video nel quale Lidia si è rivolta direttamente ai giovani, con la propria forza. Il sindaco Simone Saletti parla del momento di ricordo dell’ultima persona che ha potuto raccontare i fatti di allora. "Dimostrava la volontà di una comunità che non voleva piegarsi – dice rivolto all’aula – . Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Lidia, che ha combattuto per i propri ideali di giustizia. Se ci troviamo qui riuniti è perché il suo ricordo non svanirà". Saletti lega i concetti della Resistenza ai conflitti che interessano oggi il mondo, ed in tal senso sia Saletti che Poltronieri citano i suoi principi guida: di giustizia sociale, libertà e democrazia. In sala era presente il parroco, don Silvano Bedin, ed alcuni ospiti. Laura Gulinati (Udi) prende la parola ricordando in maniera commossa Lidia: "Era una bella signora, elegante, gentile, e si vedeva da subito l’intelligenza che traspariva dai suoi occhi e la voglia di trasmettere i suoi valori". Per Anpi, parla il segretario locale Bracciano Lodi, che è accompagnato da Giancarlo Saccomandi, Andrea Tugnoli e lo storico Edmo Mori. "Le generazioni che avevano fatto le lotte bracciantili di inizio secolo c’erano ancora, ed hanno continuato ad esistere – ha ricordato Lodi –. Bondeno segnò la Resistenza con questo evento importante, le cui protagoniste furono le nostre donne e di questo siamo orgogliosi".