Lidl, quante opportunità. Ecco la figura che serve

Lidl, per punto vendita di Occhiobello, ricerca nel ruolo di commesso specializzato, assistant store manager che collaborerà con il capo filiale, store manager per una ottimale gestione commerciale ed economica del punto vendita. Si occuperà anche di gestione del personale, verifica dei prezzi e dell’assortimento dei prodotti esposti. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro sono essere in possesso di un diploma di maturità o laurea, precedenti esperienze nel retail o nella grande distribuzione organizzata, flessibilità e dinamicità, attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune, forte orientamento al cliente. Un contratto di lavoro full-time o part-time con inquadramento al Terzo Livello (CCNL Confcommercio). Un conseguente pacchetto retributivo di sicuro interesse con RAL a partire da 26.650 euro (per un contratto di lavoro full-time) e possibilità di avanzamento economico negli anni seguenti.