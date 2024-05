Lido di Spina si attiva per la tutela del Fratino

LIDO DI SPINA

Nell’area della riserva statale delle Vene di Bellocchio, in località Lido di Spina, è stata attivata un’azione di presidio a tutela del sito riproduttivo del Fratino. L’attività vede coinvolte le Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara a supporto del Nucleo di tutela Biodiversità di Casalborsetti con la collaborazione del Club del Sole di Lido di Spina. Si tratta infatti dell’unico sito riproduttivo della specie, protetto ventiquattr’ore su ventiquattro da Carabinieri Forestali e Parco del Delta del Po. L’attività intende assicurare un controllo all’entrata della riserva per illustrare a turisti e frequentatori le ragioni di cautela, per evitare l’accesso alla spiaggia e al sito riproduttivo. Il Fratino è un piccolo uccello limicolo che nidifica sulle spiagge. La specie è tutelata dalla direttiva comunitaria 2009/147 (ex 79/409) sulla "Conservazione degli uccelli selvatici" dove è riportata dal 2005 nell’allegato I come "specie di interesse comunitario". La specie depone da una a tre uova direttamente in piccoli avvallamenti della sabbia tra metà marzo e fine luglio con un picco tra l’ultima decade di aprile e fine maggio.