Lido di Volano, Gianella interroga: "Interventi di difesa della costa"

"Prevedere interventi di difesa costiera nel tratto del Lido di Volano". È questa la sollecitazione giunta dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella (nella foto), che in merito ha presentato una interrogazione alla giunta De Pascale. Come riferisce l’esponente di Fd’I, la località comacchiese "costituisce una delle poche porzioni del litorale comacchiese in cui non sono state adottate misure strutturali di protezione". E pertanto chiede all’esecutivo di viale Aldo Moro di chiarire quale sia il motivo per cui il tratto di costa del Lido di Volano non sia stato incluso negli interventi di difesa costiera e di spiegare quali misure intenda pertanto adottare per rallentare, in questo tratto, il fenomeno dell’erosione e della subsidenza. Inoltre, richiede all’amministrazione regionale di prevedere misure di sostegno economico per gli stabilimenti balneari e le attività commerciali del luogo. Fausto Gianella, argomentando le proprie sollecitazioni, evidenzia come "il Lido di Volano rappresenti un’area costiera di grande rilievo ambientale e paesaggistico, ricompresa all’interno del Parco del Delta del Po. Questo tratto di litorale è caratterizzato da un equilibrio geomorfologico estremamente fragile, soggetto a fenomeni di erosione costiera, arretramento della linea di riva e subsidenza". Tuttavia, rileva che "a differenza di altri lidi della costa ferrarese, come il Lido delle Nazioni, il Lido degli Estensi e il Lido di Spina, il Lido di Volano risulta privo di barriere frangiflutti, scogliere artificiali o altre opere di difesa costiera, che in quelle zone hanno dimostrato una certa efficacia nel contenimento dei fenomeni erosivi". Da qui, dunque, l’interrogazione.