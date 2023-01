Lido di Volano, rimosse le barche affondate

Prosegue l’attenzione rivolta dall’amministrazione comunale nei confronti della Pineta del Lido di Volano e in tal senso l’assessore all’Ambiente Antonio Cardi precisa che in questi primi giorni dell’anno sono state rimosse diverse imbarcazioni affondate e abbandonate nei pressi dell’Argine a Mare della Madonnina da molti anni. "Il pessimo stato di conservazione in cui si trovavano dette imbarcazioni, comprese le strutture abusive di attracco all’argine – afferma l’assessore Cardi -, ha reso necessario l’intervento non solo per mere ragioni di decoro, ma anche a tutela dell’ambiente, configurandosi il tutto come un abbandono di rifiuti in un’area protetta di eccezionale importanza. La presenza di questi relitti, nel bel mezzo di uno di uno dei più bei percorsi escursionistici che attraversano il cuore del Parco del Delta del Po, costituiva un vero e proprio pugno nell’occhio che si perpetrava da molti anni ormai, nella più assoluta indifferenza". Per queste ragioni, l’Amministrazione comunale comacchiese ha affidato a Padana Scavi s.r.l., società di Porto Garibaldi, questo intervento congiuntamente alla rimozione di una chiusa lungo Strada Foce (Valle Pega), ormai in stato di abbandono e mai utilizzata, per un importo complessivo dei lavori di 66.999,95 euro (oltre Iva al 10%). "È doveroso precisare che il 5 dicembre scorso il Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina, struttura preposta alla gestione Pineta demaniale del Lido di Volano – prosegue Antonio Cardi -, ha inviato al Comune il nulla osta con il quale ha autorizzato la rimozione delle imbarcazioni affondate, comprese le strutture di attracco. Una volta liberato l’argine dalle barche affondate e dagli attracchi ormai inutilizzati da anni, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e di Protezione Civile potrà procedere con il posizionamento di ulteriori massi a difesa della sponda dell’argine. Dopo il ripristino della funzionalità dell’impianto Idrovoro, che ha permesso di liberare completamente la pineta dalle acque marine, è stato completato un ulteriore intervento a tutela dell’immenso patrimonio naturalistico costituito dalla Pineta di Volano".

Dunque, stanno proseguendo gli interventi a Lido di Volano, località che è stata colpita tra il 22 e 23 novembre scorsi da una eccezionale mareggiata: come riferito dall’assessore Cardi, infatti, l’operazione di rimozione di imbarcazioni affondate e abbandonate consentirà all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e di Protezione Civile di posizionare ulteriori massi a difesa della sponda dell’Argine a Mare della Madonnina.

Valerio Franzoni