Lido Estensi, lotta all’abusivismo commerciale Fermano venditore, feriti due poliziotti

Due agenti della Polizia locale di Comacchio sono stati feriti durante un’attività di contrasto all’abusivismo commerciale. Il fatto è avvenuto domenica a Lido degli Estensi. Il personale, impegnato nel pattugliamento della spiaggia, è intervenuto nei pressi del Bagno Oro per fermare alcuni venditori abusivi i quali si sono dati subito alla fuga abbandonando parte della merce contraffatta. Uno di loro però è stato fermato e con gli agenti è iniziata una colluttazione. Gli stessi hanno avuto la peggio riportando lesioni che li hanno costretti a ricorrere alle cure del Pronto soccorso, con una prognosi rispettivamente di 15 e 20 giorni. Il venditore abusivo è stato portato al Comando di Comacchio per l’identificazione e denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre ai reati di ricettazione e vendita di prodotti con marchio contraffatto. Inoltre gli sono stati sequestrati 59 capi di abbigliamento, ulteriori 18 capi contraffatti e 28 articoli non contraffatti abbandonati dagli altri venditori fuggiti. "Il mio plauso alla Polizia Locale, per il lodevole impegno", il commento del sindaco Negri.