Comacchio (Ferrara), 24 luglio 2021 - Il pugilato è una passione, ma in questo caso anche una dannazione. Marcello Matano - ferrarese di 35 anni, due volte campione italiano pesi superwelter - assieme a un altro boxer - un amatore ventenne sicialiano e residente nel Ferrarese - hanno seminato panico e feriti ieri notte a Lido degli Estensi. I due, ubriachi fradici, hanno assalito passanti a auto parcheggiate e calci e pugni e pure rapinato qualche malcapitato. Carabinieri polizia locale hanno faticato non poco per fermare i due energumeni in via Pascoli: quando hanno cercato di bloccarli, infatti, anche gli uomini in divisa sono stati aggrediti dai due super palestrati: alla fine quattro di loro sono rimasti feriti ed è stato necessario l'uso dello spary al peperoncino per riuscire a metterli nella cella di sicurezza dell'auto dei carabinieri. Ma anche qui, i pugili hanno preso a laci le paratie.

Intanto, i carabinieri sono stati avvicinati da varie vittime: uno di loro, un turista milanese cinquantenne, ha spiegato di essere stato malmenato e anche rapinato di telefono, portafoglio e zaino. Gli arrestati sono stati portati prima in caserma a Comacchio e poi in carcere, in attesa del processo per concorso in resistenza e violenza a pubblico ufficiale e concorso in rapina.