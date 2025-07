Lido Nazioni, riapre oggi il posto fisso dei carabinieri

Un’estate lungo il litorale con maggiore presidio e controlli con la presenza dei carabinieri. A partire dalla giornata di oggi riapre il ‘Posto Fisso’. Anche per l’estate 2025, in previsione del significativo afflusso di turisti lungo la costa comacchiese, sarà attivo da oggi fino al 31 agosto il ‘Posto Fisso’ dei carabinieri al Lido delle Nazioni, situato in via Polonia 40. Il presidio sarà operativo tutti i giorni con il seguente orario dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 14 alle 18, inoltre, il ‘Posto Fisso’ è raggiungibile telefonicamente al numero 0533-370173 per qualsiasi segnalazioni successo nel territorio del litorale basso ferrarese.

L’iniziativa dei carabinieri rientra nel piano di rafforzamento dei servizi di controllo del territorio con l’impiego di personale inviato in rinforzo da altri reparti dell’Arma. L’obiettivo è quello di garantire maggiore prossimità e sicurezza ai cittadini e ai turisti, soprattutto nei centri balneari più frequentati durante la stagione estiva. Con l’avvio del servizio il Lido delle Nazioni potrà contare su una presenza fissa dei carabinieri anche nei mesi di maggior affluenza, offrendo un punto di riferimento immediato per segnalazioni, richieste d’aiuto e attività di prevenzione.

Si tratterà, quindi, di un punto strategico lungo la riviera comacchiese, che si appresta a vivere una nuova estate, dove già da settimane è cresciuto l’afflusso dei turisti italiani e stranieri che soggiornano nelle strutture ricettive dei lidi.

Mario Tosatti