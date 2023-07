Famiglia rischia di annegare a Lido di Spina, il bagnino: "Ho sentito le grida e sono corso"

Lido di Spina (Ferrara), 31 luglio 2023 – Ha salvato un’intera famiglia: padre, madre e due bambini piccoli da un probabile annegamento. E’ accaduto nello specchio di mare antistante il bagno ’Le Piramidi’, ieri alle 10.40 circa a Lido di Spina, quando Giacomo Legnani, bagnino di 51 anni ha notato il gruppetto di persone in difficoltà.

Nonostante le onde e la bandiera rossa, che indica condizioni avverse alla balneazione, il nucleo familiare si era avventurato in acqua, arrivando fino alla secca. Le acque in quel momento, erano attraversate da una forte corrente di risacca, condizione che rende molto agevole andare verso il largo, ma molto difficile tornare poi a riva a causa del flusso di ritorno che si dirige dalla costa verso il largo ad elevata velocità, trascinando con sé tutto ciò che incontra.

La famigliola, sicuramente ignara del pericolo, ha continuato a fare il bagno fino al momento in cui i quattro hanno cercato di tornare a riva. Nel farlo, madre e bimbo più piccolo, non hanno resistito al gorgo delle acque, trovandosi in balia delle onde a gridare per cercare aiuto. Il padre e il figlio più grande, accortosi di quanto stava accadendo, a loro volta hanno tentato di soccorrerli, ma invano.

Qui è entrato in gioco l’eroico salvataggio del bagnino. Osservandoli e capito ciò che stava succedendo, si è fiondato in acqua per salvarli, facendosi spazio tra la spiaggia gremita. "Sono riuscito, per fortuna a salvarli, la madre ha bevuto un po’ d’acqua ma sta bene. Ho trovato difficoltà a raggiungerli per le onde abbastanza alte. Alla fine Mi hanno ringraziato molto". Una tragedia scongiurata e quattro vite salvate, impedendo che la domenica di vacanza di una famigliola potesse trasformarsi in un lutto. Grazie al lavoro di questo bagnino, che esercita da 23 anni: un lavoro così importante in questo periodo dell’anno che spesso se ne dimentica il valore. Spesso sottostimato: basta pensare che dopo anni di servizio, guadagna poco più di 1400 euro. Ma per lui e quelli come lui è una missione.

Nel suo caso, alla domanda, perché hai scelto di indossare la tenuta rossa ha risposto: "Da ragazzino ho visto mio padre annegare davanti ai miei occhi, in quel momento così straziante ho deciso che dovevo impedire che succedesse a qualcun altro, che nessun bimbo doveva soffrire come ho sofferto io". Parole toccanti di chi ha deciso di passare il testimone anche al figlio, introducendolo al mestiere. Un lavoro non certamente facile: "Occorre sangue freddo, lo sceglierei altre infinite volte, anche se non siamo molto valorizzati… abbiamo e ho salvato molte persone, anche in fin di vita. Spero – conclude – di aver fatto capire l’importanza delle nostre figure". Importanza che sicuramente avranno capito i componenti della famigliola tratta in salvo ieri mattina.