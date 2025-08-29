Lido di Volano, divieto di balneazione e transito

Comacchio, 29 agosto 2025 – Un fine agosto senza ‘bagno’ in mare per i vacanzieri. Si tratta della misura restrittiva formalizzata nella giornata odierna dal Comune di Comacchio (Ferrara). Nel dettaglio è stato istituito a partire da oggi il divieto temporaneo di transito, fruibilità e balneazione al Lido di Volano. Tutto ciò nel tratto di litorale collocato dalla duna a sud dello stabilimento balneare ‘Isa’, più precisamente nell’area opportunamente delimitata, e nel tratto di mare ad essa prospiciente.

Un divieto dopo le maree dei giorni scorsi

Un’ordinanza comunale che è conseguente ai fenomeni meteo avversi che hanno interessato il territorio del Comune di Comacchio nelle giornate del 28 e 29 agosto, in particolare con intense precipitazioni, vento e mareggiate. Il tutto negli ultimi giorni dove è maggiore la presenza di turisti, che dovranno limitarsi nel tuffarsi in mare. Già nei mesi scorsi ci fu una misura simile in altre spiagge del litorale comacchiese, tra queste a Porto Garibaldi, sempre in forma temporanea.

Gli interventi di ripristino dell’area

Le eccezionali maree e l’intenso moto ondoso legato ai forti venti hanno provocato lo sgrottamento di terreno e conseguente collasso di parte della duna naturale sita a Lido di Volano. Da qui la necessità di questo provvedimento a tutela dell’incolumità pubblica, una volta preso atto dell’intervento dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile per la messa in sicurezza delle aree e considerato che, riscontrati i danni della costa, si è ravvisata la necessità emergenziale di delimitare e interdire la zona, in attesa degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza.