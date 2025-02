Limitazioni al traffico vicino al Palasport. Divieto al transito nelle vie Bersaglieri e Manzoni

Domani alle 20.30 al Palasport di Cento si svolgerà la partita di Basket, Campionato Serie A2, tra Benedetto XIV Cento e Fortitudo Bologna. Per tale evento, il comune ha deciso di emettere un’ordinanza con specifiche limitazioni al traffico. "Considerato che, allo scopo di garantire che lo svolgimento della manifestazione sportiva suddetta avvenga nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale e dell’ordine pubblico in generale – scrivono – è necessario adottare alcune limitazioni alla circolazione e sosta nell’area interessata, e nelle aree limitrofe. A seguito del sopralluogo effettuato in data 26/09/2023 con la Questura di Ferrara, il Comando Compagnia Carabinieri di Cento e il responsabile della security della Benedetto XIV, sono state concordate alcune misure di limitazione della circolazione stradale e della sosta ai fini suddetti". E dunque spiegano le modifiche. "Per mercoledì 26 sono istituite le seguenti prescrizioni dalle 17 alle 23 - scrivono - divieto di transito a tutti i veicoli in Via Bersaglieri e in Via Manzoni dall’intersezione con Via Bersaglieri fino all’ingresso della Piscina Comunale. Vi è anche divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Manzoni, dall’intersezione con Via Bersaglieri fino all’ingresso dell’area di parcheggio retrostante la Piscina Comunale ma anche nell’area retrostante la Piscina Comunale. Ci sarà poi divieto di transito eccetto residenti in Via Manzoni dall’intersezione con Via XX Settembre".