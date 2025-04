"Limiti alla portata dei ponti, si rischiano danni alle nostre attività"

"Servono informazioni più precise e puntuali sui ponti, per fare una verifica. L’Amministrazione comunale deve pretendere dalla Provincia risposte. Le aziende rischiano un contraccolpo gravissimo". Davide Verri, ex sindaco di Bondeno, si è appena dimesso dal Consiglio ma resta un osservatore attento della realtà locale. E c’è un’economia, con piccole e grandi aziende, che hanno bisogno dei trasporti del passaggio dei mezzi su questi ponti.

Limitare, a 26 tonnellate, come ha fatto la Provincia con un’ordinanza, il limite massimo per transitare su due ponti, del Cavo Napoleonico e del Panaro della strada provinciale – fa notare Verri - significa che può passare al massimo la motrice di un camion senza un rimorchio. E’ un danno enorme per l’economia locale. Il comune deve verificare e chiedere alla Provincia interventi e tempi certi. Non si può accettare tutto nel silenzio".

L’ordinanza emessa un mese fa dalla Provincia è perentoria. Ha istituito un divieto di transito ai veicoli con pieno carico superiore alle 26 tonnellate sui ponti lungo la Virgiliana che attraversano i corsi d’acqua del Cavo Napoleonico e del Panaro. "Il provvedimento – aveva annunciato la Provincia - è stato preso in seguito all’attività di controllo e sorveglianza che i tecnici provinciali, unitamente ai rappresentanti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali, hanno eseguito di recente su entrambi i manufatti controlli che hanno evidenziato l’evoluzione di segni di degrado dei materiali proprio in corrispondenza delle strutture di attraversamento".

Era da tempo, che Davide Verri segnalava la necessità di intervenire, indicando la "vetustà dei manufatti ai quali si è aggiunto il terremoto del 2012" scriveva qualche anno fa in una lettera al nostro giornale.

