L’impegno a reclutare nuovo personale

Monica

Calamai *

Dobbiamo ribadire il massimo impegno nel reclutamento del personale medico, e di tutto il personale sanitario e tecnico, per coprire il turnover per il 2022. Purtroppo la scarsità di personale medico sul mercato del lavoro è un problema ormai noto, e si concentra in particolare in alcune specialità, a partire da quelle legate all’emergenza, come ad esempio medici di pronto soccorso e anestesisti rianimatori. Una difficoltà che non riguarda solo Ferrara, ma tutto il territorio nazionale e alla quale stiamo cercando di fare fronte con tutte le modalità possibili, sia per l’Azienda USL sia per l’Azienda Ospedaliero Universitaria.

Rispetto a quest’ultima, il tema del personale medico, così come gli annosi problemi del Pronto soccorso, sono stati le principali priorità che questa Direzione sta affrontando, fin dal momento del suo insediamento. Sul piano assunzionale stiamo percorrendo tutte le strade possibili. Il servizio interaziendale Reclutamento del Personale sta effettuando in maniera costante e continua bandi per reperire medici di ruolo, al fine di dare stabile strutturazione ai reparti. In aggiunta, e quando i concorsi non hanno portato ai risultati sperati, sono stati stipulati numerosi contratti in libera professione. Sempre nell’ottica di dare assetti stabili alla sanità, negli ultimi due mesi sono state effettuate le selezioni e nominati 13 nuovi direttori di unità operativa che stanno entrando in servizio. Un impegno che continuerà e dal quale non abbiamo alcuna intenzione di deflettere, come peraltro manifestato ai sindacati, coi quali non vi è ovviamente alcuna preclusione al dialogo.

* direttrice generale di Ausl

e Azienda Ospedaliero Universitaria