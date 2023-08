L’impegno per le frazioni del candidato Luca Fedozzi

È dedicato alle frazioni e al territorio copparese, il secondo video di presentazione della Lista Civica Per Copparo Fedozzi Sindaco, a sostegno della candidatura di Luca Fedozzi (nella foto) a primo cittadino alle prossime elezioni comunali del 2024. Il video, preannunciato lo scorso mese di luglio, è pubblicato sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram della Civica, "ma è rintracciabile facilmente sul canale YouTube attivato per raggiungere anche chi non ama frequentare i social media – evidenzia Fedozzi –. Ho voluto girare il video nel punto più lontano dal capoluogo comunale mettendo in risalto l’ampiezza del territorio, la campagna e l’agricoltura nella quale siamo immersi e a cui, per abitudine, a volte, non dedichiamo abbastanza attenzione. I temi della sicurezza, del calo demografico, delle manutenzioni, dell’invecchiamento della popolazione, dei servizi, assumono un significato diverso se considerati dalla prospettiva delle frazioni e dei piccoli centri abitati e vanno dunque affrontati in modo diverso".