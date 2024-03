L’impianto che rimuove i microinquinanti

Si chiama ‘Water Living Lab’ ed è stato inaugurato ieri mattina alla centrale di Potabilizzazione del Gruppo Hera a Pontelagoscuro. Un impianto pilota nato dalla collaborazione tra Gruppo Hera, Medica Spa e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Una tecnologia che è in grado di rimuovere i microinquinanti potenzialmente presenti nelle acque del fiume Po utilizzando materiali innovativi, derivanti dal recupero di prodotti di scarto dell’industria biomedicale. La sperimentazione, unica in Italia, che rientra negli obiettivi del progetto Life Remembrance finanziato dall’Unione Europea è un esempio di economia circolare applicata alla ricerca.

Nel corso della presentazione sono intervenuti il direttore centrale reti del Gruppo Hera Alessandro Baroncini, la vicepresidente nonché assessore alla transizione ecologica della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, la responsabile laboratorio di Medica e coordinatrice del progetto Letizia Bocchi, oltre a Manuela Melucci, ricercatrice dell’Istituto per la sintesi organica e la foto reattività del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isof), la rappresentante di Water Europe, Maria Cristina Pasi e il presidente del consiglio comunale di Ferrara, Lorenzo Poltronieri. Erano presenti, tra gli altri, Gianni Michele Padovani, presidente della Provincia di Ferrara e il professor Patrizio Bianchi, titolare della Cattedra Unesco ‘Educazione, Crescita ed Eguaglianza’ ed ex Ministro dell’istruzione. I presenti hanno poi fatto visita all’impianto. "La gestione virtuosa della filiera dell’acqua è per noi una priorità – ha spiegato Alessandro Baroncini – Nei territori serviti dalla multiutility, che gestisce quasi 400 impianti di potabilizzazione, vengono infatti effettuate più di 3.200 analisi al giorno per garantire alle comunità un servizio completo e sicuro. Nel piano industriale al 2027, che prevede investimenti complessivi per oltre 4,4 miliardi di euro, circa 1,2 miliardi saranno destinati al ciclo idrico integrato. Gli investimenti comprendono anche interventi per affrontare le criticità legate all’approvvigionamento d’acqua in un contesto sempre più siccitoso".

Nel suo intervento la vicepresidente regionale Irene Priolo ha aggiunto: "Water Living Lab è un ‘laboratorio vivente dell’acqua’, una sperimentazione nata dalla collaborazione tra Gruppo Hera, Medica Spa e Cnr che rimuove i microinquinanti potenzialmente presenti nell’acqua utilizzando materiali innovativi, derivanti dal recupero di prodotti di scarto ad alto valore aggiunto dell’industria biomedicale. Un esempio virtuoso di economia circolare applicata alla ricerca, dove gli obiettivi del ciclo dei rifiuti si integrano con quelli del ciclo dell’idrico integrato. Un bell’esempio di come il nostro mondo industriale sia in grado di guardare avanti. Il nostro compito, come istituzioni, – ha concluso – è quello di accompagnare e stimolare queste energie positive".