"L’impianto fanghi è sicuro"

Questa sera a Ostellato in sala consiliare ci sarà una serata di protesta, nel frattempo prosegue l’iter autorizzativo avviato dal Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" di Crevalcore per la realizzazione a Portoverrara, nel comune di Portomaggiore, di un impianto di recupero di rifiuti speciali, dall’azienda costruttrice ritenuti non pericolosi, da trasformare in fertilizzanti utili all’agricoltura. "Autorevoli studi scientifici hanno dimostrato che i fanghi da depurazione sono una risorsa fondamentale per il mantenimento e il miglioramento della fertilità dei suoli", commenta Paolo Ceccardi, presidente del Centro Agricoltura Ambiente. E aggiunge: "Sotto il profilo ambientale, l’impianto mantiene tutti gli standard di sicurezza possibili. Ciò che ne esce non è più un rifiuto, ma un prodotto classificato come fertilizzante, un vero e proprio concime".