L’importanza del giornalismo d’inchiesta

Il giornalismo d’inchiesta, quello che ha contribuito in maniera determinante alla riapertura del ’caso Willy Banchi’ grazie all’impegno del nostro cronista Nicola Bianchi, supportato nel suo immane lavoro da tutta la redazione del Carlino, ha una funzione ben precisa: illuminare quelle

parti della realtà che sono paradossalmente sempre più oscure in una società, quella digitale, che crediamo trasparente e dove tutto ci sembra visibile e a portata di mano. Nulla di più illusorio. Un giornalismo in via d’estinzione, purtroppo, che va invece incoraggiato e supportato perché nell’infodemia che viviamo (intesa come diffusione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta anche inaccurate) c’è sempre più bisogno di cronisti preparati, di buona informazione e di buon giornalismo. Alla faccia di chi preconizza la sua fine sull’altare del ’dio web’. Il meglio viene quando questo vecchio mestiere, fatto di tecnica e di esperienza, di spirito da segugio e piglio investigativo, di penna e taccuino e di scarpe consumate, incontra le nuove tecnologie. Un incontro che si materializza in ‘Willy Branchi, l’ultima verità’, il podcast che uscirà in otto puntate ogni martedì a partire da oggi e che i nostri lettori potranno trovare su tutte le piattaforme (Spotify, Google, Apple) e sul nostro sito www.ilrestodelcarlino.it. Una nuova opportunità per chi ci legge, un viaggio in una delle pagine più oscure della cronaca italiana, quella del povero Willy, il cui corpo - denudato - fu trovato lungo l’argine del Po, a Goro, nella notte tra il 29 e 30 settembre 1988. Aveva la testa devastata da botte inferte con la bocca di una pistola da macello, il corpo nudo in una pozza di sangue, i vestiti scomparsi. Attraverso testimonianze esclusive

e inedite rivelazioni giudiziarie, cercheremo "di ridare una dignità a quel corpo", come ha scritto il vicedirettore de il Resto del Carlino Valerio Baroncini lanciando l’iniziativa. Cari lettori, inizia l’avventura.