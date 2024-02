L’importanza di donare sangue. Avis, i numeri sono in aumento: "E puntiamo alle 10mila donazioni"

L’Avis è pronta per l’assemblea di bilancio in programma domani alle 15 nella Sala Carletti della sede provinciale di corso Giovecca 165. A fine 2023 l’Avis comunale contava 5.387 soci donatori, di cui 32 collaboratori donatori e 41 soci collaboratori che non donano. Le donazioni hanno raggiunto complessivamente il numero di 9.152, di cui 8.261 di sangue intero e 891 di plasma con un aumento del 3,5%. "L’obiettivo dichiarato per questo 2024 – spiega una nota – è superare il traguardo delle 10mila donazioni, sfruttando tutti i canali messi in atto dall’associazione in sinergia con le varie componenti sociali e le istituzioni della città".

Le prime donazioni sono state 749 con un aumento di ben 241 unità rispetto al 2022 e con un aumento positivo per gli aspiranti donatori frutto in gran parte dall’ottimo lavoro portato avanti dal gruppo Area scuola provinciale e comunale e dai numerosi banchetti gestiti dai volontari. "In consiglio – dichiara Sergio Mazzini, presidente comunale Avis – abbiamo analizzato e approfondito questi dati positivi che testimoniano la vivace dinamicità della nostra associazione, per la prima volta, nella fascia 18-25 anni, le donatrici hanno superato i donatori, sono poi aumentate le prime donazioni, con un trend molto positivo confermato anche nel mese di gennaio".

Ma il bilancio non è solo fatto di spese e introiti, è arricchito infatti anche dalle belle e numerose iniziative organizzate al fine di coinvolgere e sensibilizzare sempre di più la cittadinanza all’importante valore del dono. Sinergie che hanno coinvolto le forze dell’ordine, le forze armate e in particolare l’Aeronautica che nel 2023 ha celebrato i 100 anni di attività. L’Avis lo scorso anno ha partecipato ad iniziative e convegni con il proprio gazebo informativo, allacciando e rinsaldando contatti nei vari campi e settori della società: dalla scuola all’università, dal mondo del lavoro alle professioni per cercare sempre nuovi donatori, soprattutto tra i più giovani.

Importanti anche i gemellaggi con le Avis consorelle, con donatori che sono venuti a Ferrara dando anche un impulso al turismo cittadino. Tra i legami con le Avis giusto ricordare quelli con Buggiano, Camponogara, Capistrello, Desenzano del Garda, Cavallermaggiore, Cavarzere, Modena, Rovigo, Parabiago, Prata di Pordenone, Preganziol, Villorba. L’Avis, poi, ha organizzato un’iniziativa di carattere culturale con l’associazione De Humanitate Santae Annae dal titolo “I martedì culturali”. "Vorremmo raggiungere, entro quest’anno – chiude Mazzini – l’obiettivo delle 10.000 donazioni di sangue e di plasma e contiamo sulla collaborazione di tutti per coglierlo". La strada è quella giusta...