L’imprenditore anconetano. Guidi ’trasforma’ l’Hotel Ferrara

La famiglia ’The Begin hotel’ dell’imprenditore anconetano Guido Guidi si allarga con l’apertura di un nuovo boutique hotel a Ferrara, affacciato sul Castello e ispirato alla pittura metafisica di Giorgio De Chirico. ’Hotel Ferrara’, nome della struttura, operativo da oggi e che nel corso del 2024 vedrà un’importante ristrutturazione a cura del prestigioso studio milanese di interior design Nick Maltese. "Ferrara è una città che ha tantissimo da raccontare, – spiega Guidi – la figura di De Chirico ci ha ispirato perché qui ha vissuto alcuni anni e il cambio di prospettiva che troviamo nella sua arte è anche una nostra cifra stilistica. Infatti cerchiamo di ridefinire il concetto di lusso, rendendolo inclusivo". L’Hotel Ferrara è un quattro stelle che nasce nel 1925 per gestire i locali a ridosso del castello tra Largo Castello e Piazza della Repubblica, accanto alla Chiesa di San Giuliano. Locali che sin dalla fine del 1500 sono sempre stati adibiti a locanda o osteria : Locanda del Pellegrino, Osteria di S. Antonio, Taverna del Persico, che diventerà il Ristorante da Giovanni, dove si reca a pranzo anche il protagonista del romanzo ’Il Giardino dei Finzi Contini’ di Bassani. Anche numerose scene di ’Ossessione’ di Luchino Visconti si svolgono davanti all’ingresso dell’Albergo Ferrara, allora su Piazza della Repubblica. Il nuovo hotel conta 60 camere, tra standard, singole, superior, executive, tre sale congressi e otto diverse tipologie di suite ognuna con il suo carattere. In un altro edificio ci saranno 12 appartamenti con dimensioni importanti, angolo wellness e accesso indipendente che saranno pronti dopo la ristrutturazione di luglio. Non si ferma insomma Guido Guidi, che sempre nel 2024 festeggerà il decimo anniversario del Seeport Hotel di Ancona, il primo della catena di cui ad oggi fanno parte anche il Seebay di Portonovo, il ’The Modernist’, l’hotel ’Continentale’ e il ’Palace Suite’ di Trieste e il ’Giardino dei Pini’ in Salento. E ora si aggiunge Ferrara che segna l’ingresso dell’imprenditore in terra emiliana. "In realtà le mie origini sono proprio in questa terra – rivela –, mio padre è originario di Parma e qui sono nati i miei fratelli". La struttura è anche pet friendly e ci sarà anche il ristorante.

Ilaria Traditi