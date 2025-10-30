L’imprenditore Claudio Balboni alla guida di Confartigianato

È Claudio Balboni (foto) il nuovo presidente della sezione centese di Confartigianato Imprese. Imprenditore, artigiano, e volto di una storia familiare che rappresenta una delle espressioni più autentiche del saper fare centese, Balboni raccoglie il testimone alla guida di una comunità di imprese che da sempre costituisce il motore economico e sociale del territorio.

Classe 1960, Balboni è il volto di una tradizione che si rinnova. Con la sorella Silvia, è oggi alla guida della Meccanica Couplings, azienda metalmeccanica che affonda le proprie radici nel 1970, quando il padre Antonino - con il sostegno della madre Carla - trasformò un’officina ricavata nella propria abitazione in un laboratorio d’ingegno e di tenacia. Da quella piccola realtà “sotto casa”, nata dal lavoro e dalla passione, si è sviluppata un’impresa che oggi rappresenta un’eccellenza riconosciuta nel panorama nazionale e internazionale. L’azienda esporta il 18% del proprio fatturato, un traguardo che testimonia la capacità di competere nei mercati esteri mantenendo salde le proprie radici artigiane. Dal 2004 è inoltre certificata secondo lo standard ISO 9001:2015, a garanzia della qualità dei processi produttivi e della costante attenzione al miglioramento.